Ulmer verzichten auf Forderungen nach Rassismus-Vorfall

Auch andere Sportler wie etwa der brasilianische Fußball-Star Vinicius Junior von Real Madrid solidarisierten sich mit Dos Santos. „Fangt an, diese Leute zu bestrafen, oder es wird wieder so wie früher“, schrieb Vinicius in den sozialen Medien. Der Offensivspieler war in der Vergangenheit schon häufiger Opfer rassistischer Anfeindungen. Auch die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA und der brasilianische Verband sprachen Dos Santos ihre Unterstützung aus.