Ulms Coup nach dem Karriereende von Günther - „Komisch“

Neu-Ulm (dpa) - . Kaum ist Per Günther weg, holt Ratiopharm Ulm den seit Jahrzehnten ersehnten Meistertitel in der Basketball-Bundesliga. Was skurril klingt, macht dem 35-Jährigen durchaus zu schaffen. Der Aufbauspieler war bis 2022 lange für den Club aktiv.