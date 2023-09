US-Basketballer nach Niederlage gegen Kanada ohne Medaille

Auch eine sensationelle Aktion von Mikal Bridges, der zum Ende der regulären Spielzeit einen Freiwurf absichtlich verfehlte und nach dem eigenen Rebound einen Dreier zum Ausgleich verwandelte, reichte dem US-Team nicht. So ganz schienen die USA das Bronze-Spiel in der Mall of Asia Arena vor 10.666 Zuschauern nicht mehr ernstzunehmen. Paolo Banchero, Brandon Ingram und Jaren Jackson Jr. kamen aus gesundheitlichen Gründen erst gar nicht zum Einsatz.