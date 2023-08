Verband sieht Teilnahme in Abu Dhabi als „Auszeichnung“

In der Vorwoche hatte Verbandspräsident Ingo Weiss die deutsche Teilnahme in der Metropole gerechtfertigt. „Wir wollen in Abu Dhabi Basketball spielen, und dafür sind wir zunächst mal da“, sagte Weiss. Die Profis um Kapitän Dennis Schröder seien allesamt mündig und dürften ihre Meinung vor Ort frei äußern, fügte der Funktionär an. WM-Favorit USA hatte zu dem Mini-Turnier, das am Freitag die USA und Griechenland eröffnen, eingeladen.