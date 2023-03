Wagner-Brüder: Lust auf WM-Teilnahme für Deutschland

Beide Wagners spielen in der NBA für die Orlando Magic, die Chancen auf eine Teilnahme an den Playoffs in der besten Basketball-Liga der Welt gibt es für das junge Team nur noch theoretisch. Der 21 Jahre alte Franz Wagner war einer der Leistungsträger auf dem Weg zu EM-Bronze im vergangenen Sommer, sein vier Jahre älterer Bruder musste verletzt auf das Turnier verzichten.