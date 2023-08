„Zweiköpfiges Monster“: Schröder und Wagner in WM-Form

Auch Bundestrainer Herbert sind Siege in der Vorbereitung nicht ganz so wichtig, vielmehr will er Fortschritte im Spiel sehen. „Wir haben noch einen langen Weg vor uns“, sagte Herbert angesprochen darauf, ob es auch in diesem Sommer eine deutsche Medaille geben wird: „Die meisten Leute sind schon in guter Form, aber wir müssen sie noch in die richtige Basketball-Form bringen.“