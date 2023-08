Zweite gegen dritte Heimat: Besonderes Spiel für DBB-Coach

Der 64-Jährige ist Kanadier, hat die meiste Zeit seiner Karriere als Spieler und Trainer aber in Finnland und Deutschland verbracht. Zum Abschluss der WM-Vorrunde im japanischen Okinawa erlebt er also mal wieder ein Duell seiner zweiten mit seiner dritten Heimat. „Wir hatten zwei gute Spiele gegen sie in der Qualifikation, beide waren knapp. Wir kennen uns sehr gut“, sagte Herbert, der inzwischen am deutschen Verbandssitz in Hagen wohnt, sich aber noch ab und an in Finnland aufhält.