Basketball: Gießen 46ers nehmen auch die Hürde Paderborn

Überragender 46ers-Spieler beim Sieg in Paderborn: Duane Wilson (r.).

Überragender 46ers-Spieler beim Sieg in Paderborn: Duane Wilson (r.).

Basketball-Zweitligist Gießen 46ers ist in Paderborn immer dann zur Stelle, wenn es eng zu werden droht. So geht das Ignjatovic-Team mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause.