Bühne ist bereitet für den RSV Lahn-Dill und die Thuringia Bulls

Welchen Spieler vom Gegner hätten Sie gerne in Ihrem Team? Janet Zeltinger: Wenn ich ehrlich sein soll, bin ich ganz zufrieden mit meiner Mannschaft. Die Thüringer haben gute Spieler, wir aber auch. Wenn ich einen von den Bulls holen würde, dann müsste ich ja auch einen von uns abgeben. Und das will ich nicht. Michael Engel: Das können wir genauso stehen lassen. Egal, wen du von 20 Weltklassespielern auf beiden Seiten aus dem Sack ziehst, du machst nichts verkehrt.

Warum hat der RSV Lahn-Dill das Hinspiel gewonnen? Zeltinger: Wir haben unseren Job in der Verteidigung gemacht, hatten da eine gute Intensität. Und im Angriff haben wir in einem engen Spiel, in dem es jederzeit in beide Richtungen hätte laufen können, unsere Chancen genutzt. Das Gefühl ist, dass wir diesen Sieg verdient haben. Engel: Wir haben das Spiel eher verloren. Der RSV Lahn-Dill hat das Possesion Game gewonnen, hatte also mehr Angriffe. Das ist in einem knappen Spiel aus unserer Sicht dann suboptimal. Wir haben am Ende des Tages nicht so gut auf den Ball aufgepasst, den einen oder anderen Rebound nicht geholt. Das war der Schlüssel.

Auf was wird es am Samstag besonders ankommen? Zeltinger: Wie immer wird es gegen Thüringen sehr physisch, sehr intensiv und sehr schnell. Beide Mannschaften haben viel Emotion im Team. Wir sind fokussiert und freuen uns auf ein Topspiel. Engel: Es ist ein Spiel, nachdem der Sieger mit hoher Wahrscheinlichkeit als Tabellenerster aus der Hauptrunde rausgeht. Im Endeffekt wird es darauf ankommen, so hart wie möglich unter beiden Körben zu arbeiten, Rebounds zu holen, weniger Fehler zu machen. Basketball ist ein einfaches Spiel. Wir haben die beste Offense und Defense der Liga, sprich wir kommen mit viel Vertrauen in die eigenen Stärken nach Wetzlar.

Ist der Heimvorteil vielleicht ein entscheidender Faktor? Zeltinger: Zu Hause vor unseren Fans zu spielen, ist immer toll. Beim Spiel in Thüringen waren unsere Anhänger auch super, aber in der Buderus-Arena sind es eben dann noch mehr, die für uns klatschen. Die Zuschauer geben uns Power, die uns hilft. Engel: Die Atmosphäre in Wetzlar ist durch die größere Kulisse immer etwas Besonderes. Wir kennen das und starten da nicht in ein neues Abenteuer. Aber ein Heimvorteil ist immer ein Vorteil, sonst hieße er nicht so. Es gilt, mit Extrafokus ranzugehen, sich komplett auf das Spiel zu konzentrieren und nicht darauf zu achten, was links oder rechts vom Feld passiert.

Wie sieht es personell aus? Zeltinger: Momentan sieht es gut aus. Wir haben ein paar schwere Wochen hinter uns, aber das hat jede Mannschaft in dieser Saison schon durchgemacht. In dieser Post-Corona-Zeit sind eben die anderen Krankheiten zurück. Aber ich hoffe, dass beide Teams am Samstag in Bestbesetzung antreten können, um ein Topspiel abzuliefern. Engel: Es sind alle an Bord, die in den vergangenen Wochen gespielt haben. Ich klopfe mal auf Holz, dass das auch am Samstag so sein wird. Vor dem Hinspiel Anfang Dezember waren plötzlich zwei, drei von uns mit Erkältung raus. Wir wollen, dass beide Teams mit voller Kapelle antreten. Nur so siehst du wirklich, wer der Stärkere ist. Dann gewinnt auch der Bessere.