Das ist der Spielplan des RSV Lahn-Dill für die neue Saison

Und auch der DRS-Pokal feiert sein langersehntes Comeback, nachdem er durch die Pandemie und den sich in der Folge ergebenden gravierenden weltweiten Verschiebungen von Paralympischen Spielen und Weltmeisterschaften, dem engen Terminplan zum Opfer fiel. In einem überarbeiteten Modus haben die letztjährigen Erstligisten in der ersten Hauptrunde spielfrei und steigen erst mit dem Achtelfinale Anfang Dezember in den traditionsreichen Wettbewerb ein. Die Auslosung zum Achtelfinale findet nach dem Pokalauftakt am letzten September-Wochenende statt.