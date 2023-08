Deutsche Rollstuhlbasketballer bei der EM auf Rang vier

Deutschland startete stark in die Partie und bot den Niederländern wie auch den vielen Oranje-Fans vor Ort ein packendes Duell. Nach einem Dreier von Thomas Böhme, der Spieler des RSV Lahn-Dill kam am Ende auf acht Punkte, zehn Rebounds und acht Assists, zum 3:0 (2.), wogte die Partie über 7:6 (5.) und 13:8 (7.) bis zum 15:15 (10.) durch Aliaksandr Halouski hin und her. Was folgte, war allerdings das schlechteste Viertel der Deutschen, während auf der Gegenseite neben Topscorer Mendel op den Orth auch RSV-Akteur Quinten Zantinge beim Gastgeber heiß lief. Ein erster deutlicher 24:35-Rückstand zur Halbzeitpause, der nach dem Seitenwechsel sogar bis auf 24:39 (24.) durch den Kölner Robin Poggenwisch anwuchs, war daher nicht verwunderlich.