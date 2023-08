Deutsche Rollstuhlbasketballer ringen bei EM Italien nieder

Rotterdam . Die deutschen Rollstuhlbasketballer gehören bei der Europameisterschaft in Rotterdam zu den besten vier Mannschaften. In einem packenden Viertelfinale bezwang das Team Italien mit 69:63 (13:23, 35:42, 53:53) und ist damit gleichzeitig weiterhin im Rennen um die Fahrkarte zu den Paralympics 2024 in Paris. Wer im Halbfinale wartet, ist noch unklar.