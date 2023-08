Deutsche Teams bei Rollstuhlbasketball-EM auf Kurs

Rotterdam . Im wichtigen letzten Vorrundenspiel bei der Para-EM in Rotterdam ist den deutschen Rollstuhlbasketballerinnen ein souveräner Erfolg über Spanien gelungen. Mit dem 57:45 ist wohl das Etappenziel erreicht, im Halbfinale Topfavorit Niederlande aus dem Weg zu gehen. Catharina Weiß vom RSV Lahn-Dill trug sechs Punkte zum Sieg bei. Nach einem ausgeglichenen Auftaktviertel ließen die DRS-Damen im zweiten und vor allem dritten Viertel die Muskeln spielen und zog vorentscheidend auf 30:19 (22.) davon. „Wir haben gezeigt, was uns stark macht und in einer guten Verteidigung viel Druck auf die spanischen Schützinnen aufgebaut“, so Bundestrainer Dirk Passiwan.