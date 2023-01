Nur das Weiterkommen zählt für den RSV Lahn-Dill

Wiedersehen in Wien: Die beiden Hünen Bill Latham (l.) und Amadou Diallo (r,) von CD Ilunion Madrid stehen fast Spalier für Jannik Blair (M.), der mit dem RSV Lahn-Dill unter anderem auch gegen die Spanier um das Weiterkommen im Champions-Cup kämpft. (© Armin Diekmann)

Wiedersehen in Wien: Die beiden Hünen Bill Latham (l.) und Amadou Diallo (r,) von CD Ilunion Madrid stehen fast Spalier für Jannik Blair (M.), der mit dem RSV Lahn-Dill unter anderem auch gegen die Spanier um das Weiterkommen im Champions-Cup kämpft. (© Armin Diekmann)

Die Rollstuhlbasketballer starten in ihre 20. Saison in der Champions League. Der Weg soll über Wien ins Final Four nach Nijmegen führen. Alles andere wäre ein große Enttäuschung.