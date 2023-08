Quartett des RSV Lahn-Dill bei der Europameisterschaft dabei

Siebenmal seit Beginn des Wettbewerbes 1970 jubelte Deutschland über EM-Edelmetall, darunter gleich dreimal unter Bundestrainer Nicolai Zeltinger (ehemals RSV Lahn-Dill), dessen Team 2011 in Nazareth Silber sowie 2015 in Worcester und 2017 auf Teneriffa Bronze gewann. Neben dem Traum einer weiteren EM-Medaille steht aber für das Team, das mit Thomas Böhme und Matthias Güntner zwei Wetzlarer im Aufgebot hat, vor allem die Qualifikation für die Spiele im kommenden Jahr in Paris im Fokus. Der Modus sieht dabei eine grundlegende Änderung vor, denn nur noch die beiden Finalisten aus Europa sind automatisch qualifiziert. Die Plätze drei bis fünf in Europa berechtigen lediglich zur Teilnahme an einem sogenannten Repechage-Turnier im Frühjahr 2024 und damit einer weiteren Qualifikationschance. Selbst Frankreich ist als Paralympics-Gastgeber erstmals nicht mehr automatisch gesetzt. In der deutschen Vorrundengruppe A gelten Titelverteidiger und Gastgeber Niederlande mit RSV-Akteur Quinten Zantinge, das nominell starke Spanien und Polen als härteste Widersacher. Der Aufgalopp scheint für Deutschland vermeintlich einfacher zu sein, warten zu Beginn mit Lettland und der Schweiz doch eher Außenseiter. Ziel ist es, einen möglichst guten Vorrundenplatz zu belegen, um im Viertelfinale Großbritannien und der Türkei, den beiden Topteams aus Gruppe B, aus dem Weg zu gehen.