RSV-Center Mark Beissert spricht von „verhextem Jahr”

Mark, wie schlimm ist es, bei so bedeutsamen Partien tatenlos am Spielfeldrand zuschauen zu müssen?

Nein. Unser Anspruch muss sein, den Titel zu holen. Aber die Konkurrenz ist auf internationalem Niveau erheblich. Die Thuringia Bulls stellen genauso eine internationale Spitzenmannschaft wie wir. Und in Spanien haben die Vereine mächtig aufgerüstet. Trotzdem war unser Halbfinalspiel gegen die Bulls (38:68-Niederlage, Anm. d. Red.) übel und hat sehr weh getan. Wir sind dabei wieder in alte Muster verfallen.

Für mich hat es keine große Unruhe in die Mannschaft gebracht. Ich sehe es als Arbeitnehmer. Es war eine Entscheidung der Führungsetage. Wir sind dadurch als Mannschaft etwas mehr zusammengerückt. Das hat uns als Mannschaft ein bisschen mehr zusammengeschweißt. Natürlich hat uns ein Line-up gefehlt, und er hat auch im Training gefehlt. Erst recht, als dazu Simon Brown verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stand. Wir haben uns aber durch Gastspieler zu helfen gewusst. Mich hat es jedenfalls nicht beeinflusst. Man muss auch sagen, dass ,Gaz’ sportlich nicht das gebracht hat, was wir von ihm als Weltklassespieler erwartet haben.

Was in die Kabine gehört, soll in der Kabine bleiben. Aber wie viel Unruhe hat die vorzeitige Trennung von „Gaz“ Choudry in die Mannschaft gebracht?

Wie fällt Ihre persönliche Bilanz dieser Saison aus?

Ich spiele in einem der besten Vereine der Welt, und noch dazu in meinem Heimatverein. Von der Spielzeit her hatte ich in dieser Saison die meisten Spielanteile, seit ich 2019 zum RSV zurückgekehrt bin. Ich glaube, ich habe die Zeiten gut genutzt, wenn ich gespielt habe. Ich trainiere ja auch mit Weltklassespielern zusammen und habe so halt als Center Reo Fujimoto und Matthias Güntner vor mir. Ich denke, ich kann ganz zufrieden sein.