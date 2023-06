RSV Lahn-Dill begrüßt Tomas Klein als ersten Neuzugang

Wetzlar. (aj). Der RSV Lahn-Dill kann den ersten Neuzugang für die Spielzeit 2023/2024 vermelden. Vom französischen Traditionsclub CS Meaux wechselt der Australier Tomas Klein an die Lahn und hat in Wetzlar zunächst einen Einjahresvertrag unterschrieben. Der erst 22-jährige athletische 3,0-Punkte-Spieler gilt als groß gewachsener und athletischer Spieler mit großem Potenzial. Tomas Klein ist dabei ein wahrer Kosmopolit, im niederländischen Geldrop geboren, in Belgien, den USA und Australien aufgewachsen und mit einer australischen wie belgischen Staatsbürgerschaft versehen. Bei den Darwin Salties spielend, belegte der 3,0-Spieler im vergangenen Jahr mit der australischen Juniorenauswahl Platz fünf bei den U23-Weltmeisterschaften in Thailand, einen Rang hinter dem deutschen Team. „Ich freue mich darauf, dazu beizutragen, dass Lahn-Dill in der kommenden Saison seine sportlichen Ziele erreicht und Wetzlar für die nächsten Jahre meine Heimat wird. Ich hoffe, dass ich mit meiner starken Trainingsmoral viel Energie in das Team einbringen kann“, ist Tomas Klein voller Vorfreude auf seinen Wechsel nach Deutschland und in die RBBL: „Natürlich ist die erste Herausforderung, der ich mich stellen will, die Sprache zu lernen und viel von der deutschen Kultur zu erfahren“. „Tomas ist schnell, jung, athletisch und vor allem mit viel Potenzial ausgestattet, was nun es nun gilt im Trikot des RSV herauszukitzeln. Wir freuen uns über die Verpflichtung, die langfristig angedacht ist, und über das frische Blut im Team“, so RSV-Geschäftsführer Andreas Joneck zur Verpflichtung des Australiers Tomas Klein.