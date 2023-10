RSV Lahn-Dill ist in der neuen Saison angekommen

Damit waren noch weit vor der Halbzeitpause die Weichen gestellt, auch wenn die Gastgeber aus Rheinland-Pfalz in der Folge einen wieder deutlich aktiveren Part einnahmen. Diesen füllte offensiv vor allem US-Boy Correy Rossi aus, der stets schnell und gefährlich blieb. Die Mannschaft von Janet Zeltinger, die einstselbst einige Jahre in Trier spielte, zeigte sich weiter konzentriert in Verteidigung wie Angriff und rollte über 44:21 (19.), 61:30 (26.) und 77:41 (34.) einem hohen und ungefährdeten Erfolg entgegen. „Wir konnten allen Spielern Einsatzzeit geben und alle haben ihren Job klasse gemacht, vor allem Quinten und Matthias“, vergab die RSV-Cheftrainerin am Ende zusätzlich ein Sonderlob an das Duo Zantinge und Güntner.