RSV-Trainerin Janet Zeltinger: „Da fehlen mir die Worte“

Durch Verletzungen und Krankheiten hatten wir unsere Mannschaft, die wir ja im Sommer auf drei entscheidenden Positionen verändert haben, kaum komplett zusammen. Ein ganz normales Teamtraining war nur selten möglich, obwohl wir es dringend notwendig gehabt hätten, um die neu zusammengestellte Truppe aufeinander einzustimmen. Inzwischen haben wir uns aber gefunden, was die Partie in Essen, die wir klar gewonnen haben, verdeutlichte. Das gibt mir Hoffnung für die nächsten Aufgaben.

In der Gruppenphase der Champions League wartet am Wochenende in Wien mit CD Ilunion Madrid ein schwerer Brocken. Ist die Qualifikation trotzdem reine Formsache, da die weiteren Gegner CS Meaux aus Frankreich, ASD Santo Stefano aus Italien und Sitting Bulls Wien zu schwach sind, um sich dem RSV auf dem Weg ins Viertelfinale in den Weg stellen zu können?

Die Qualifikation für das Viertelfinale ist alles andere als reine Formsache. Außer Madrid ist auch Santo Stefano eine Mannschaft, die es zu beachten gilt. Sie haben drei große Jungs, die nur schwer zu kontrollieren sind. Sie spielen einen schnellen, überfallartigen Basketball, auf den wir uns erst einstellen müssen. Ich bin froh, dass gleich an Tag eins Madrid und Santo Stefano aufeinandertreffen und ich sie unter die Lupe nehmen kann. Meaux ist eine Wundertüte. Sie spielen mal stark, mal etwas schwächer. Und auch gegen Wien müssen wir voll fokussiert sein, um unsere Ziele zu erreichen. Die Gruppenphase ist äußerst anspruchsvoll.