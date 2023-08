Termin für das Pokalspiel der Gießen 46ers steht fest

Gießen. Dass Basketball-Zweitligist Gießen 46ers in der ersten Runde des BBL Pokals auf die Hakro Merlins Crailsheim trifft, war bereits bekannt. Nun steht aber fest: Durch die starke Leistung in der vergangenen Saison in der 2. Bundesliga hat das Team um „Frenki“ Ignjatovic zudem Heimrecht. Erstmals seit 14 Jahren nehmen auch wieder sechs Zweitligisten an dem traditionsreichen Wettbewerb teil - darunter die Truppe aus der Lahnstadt. Das Spiel findet am 23. September um 18.30 Uhr statt. Die Achtelfinale - falls Gießen die erste Runde übersteht - gehen am 14. und 15. Oktober über die Bühne.