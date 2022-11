Alba Berlin ringt Ludwigsburg nieder und bleibt ungeschlagen

Alba-Kapitän Luke Sikma gelang gegen Ludwigsburg ein Triple Double. (© Sven Hoppe/dpa/Archiv)

Berlin (dpa) - - Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga ungeschlagen. Der deutsche Meister bezwang Verfolger MHP Riesen Ludwigsburg daheim mit 99:91 (45:44). Nach zuletzt drei Niederlagen in der Euroleague holte sich Alba damit neues Selbstvertrauen.

Bester Werfer war Christ Koumadje mit 17 Punkten. Kapitän Luke Sikma gelang mit 11 Punkten, 10 Rebounds und 10 Vorlagen ein seltenes Triple Double mit zweistelligen Werten in drei statistischen Kategorien. Für Ludwigsburg traf Isaiah Whitehead mit 21 Zählern am besten.

Von Beginn an war die Partie wie erwartet intensiv und physisch. Beide Mannschaften zeigten sich mit einem guten offensiven Rhythmus. Die Gäste aus Ludwigsburg trafen stark aus der Distanz und gingen mit einer knappen 24:23-Führung ins zweite Viertel. Hier ließ ihre Trefferquote etwas nach. So führten die Berliner zur Pause 45:44.

Alba konnte sich zunächst dank der Überlegenheit beim Rebound und unter dem Korb einen zweistelligen Vorsprung erspielen. Doch die starken Gäste ließen sich nicht abschütteln und konnten vor dem Schlussabschnitt auf 69:72 verkürzen. Die Gastgeber gerieten zu Beginn des vierten Viertels in Rückstand, hielten jedoch dagegen. In der engen Schlussphase ging es hin und her. Ein Dreier von Jaleen Smith zum 94:88 in der Schlussminute brachte die Entscheidung zugunsten von Alba.