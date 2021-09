Basketball-Bundesliga: Zu 99 Prozent Geimpfte oder Genesene

Die Basketball-Bundeslia startet am 23. September mit der Partie von Titelverteidiger Alba Berlin gegen die Telekom Baskets Bonn. Foto: picture alliance / dpa (Bild: dpa) (Foto: picture alliance / dpa)

Berlin - Nach eigenen Angaben werden 99 Prozent der Spieler, Trainer und Funktionsteams in der Basketball-Bundesliga mit vollständigem Impfschutz oder als Genesene in die neue Saison in dieser Woche starten.

«Unsere Quote ist insofern überragend, als dass wir frühzeitig einen intensiven Austausch mit den Verantwortlichen an den BBL-Standorten erreicht haben», sagte Jens Staudenmayer, Prokurist Kaufmännische und Sportliche Leitung der BBL, in einer Mitteilung. Aktuell sei nur eine Person bekannt, die den '2G-Status' nicht erfüllen werde, bevor es losgehe. Die Meisterschaft wird am 23. September mit der Partie von Titelverteidiger Alba Berlin gegen die Telekom Baskets Bonn eröffnet.

© dpa-infocom, dpa:210921-99-305012/2