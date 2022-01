Bayern besiegen Bonn und übernehmen Tabellenführung

Das Team von Bayern-Coach Andrea Trinchieri erobert durch einen Sieg gegen Bonn die Tabellenführung. Foto: Tobias Hase/dpa (Bild: dpa) (Foto: Tobias Hase/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

München – Die Basketballer des FC Bayern München haben durch einen Sieg im Spitzenspiel gegen die Telekom Baskets Bonn die Tabellenführung der Basketball-Bundesliga übernommen.

Die Münchner setzten sich mit 100:81 (49:42) durch und feierten ihren zwölften Sieg im 16. Saisonspiel. Die Bonner kassierten ihre dritte Niederlage in Serie und rangieren mit 12:5 Siegen nun auf dem zweiten Platz.

Bonns Spielmacher Parker Jackson-Cartwright setzte früh Akzente, hatte zur Halbzeit 15 Punkte erzielt und avancierte am Ende mit 30 Zählern zum Topscorer. Bei den Bayern fanden die Distanzschützen ihren Rhythmus: Die Gastgeber trafen in der ersten Hälfte acht ihrer neun Dreier und gingen mit einer 49:42-Führung in die Kabine.

Überragende Dreierquote der Bayern

Auch nach der Pause behielten die Münchner ihren Rhythmus bei und dominierten die Gäste phasenweise. Vor dem Schlussabschnitt bauten die Bayern ihren Vorsprung auf 15 Zähler Differenz aus. Am Ende überragten die Hausherren mit einer Dreierquote von 66 Prozent.

Im zweiten Spiel setzte sich ratiopharm Ulm mit 92:81 (48:48) gegen medi Bayreuth durch. Die Ulmer feierten damit ihren dritten Sieg nacheinander. Jaron Blossomgame traf in der Schlussphase zweimal in Folge für Ulm und avancierte mit 18 Zählern zum besten Punktesammler.

Ulm musste auf seinen Cheftrainer Jaka Lakovic verzichten. Einer der drei am Spieltag durchgeführten Schnelltests auf das Coronavirus fiel positiv aus, wie der Club vor dem Spiel bekanntgab.

© dpa-infocom, dpa:220116-99-731584/2