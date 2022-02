Bundestrainer Herbert: Clubtausch für Schröder und Theis gut

Die deutschen Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder (l) und Daniel Theis. Foto: Swen Pförtner/dpa (Bild: dpa) (Foto: Swen Pförtner/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Houston - Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert glaubt, dass die beiden NBA-Profis Dennis Schröder und Daniel Theis von ihrem Vereinstausch profitieren werden. «Ich denke, es kann gut für beide sein», sagte Herbert der Deutschen Presse-Agentur.

Schröder war zuletzt von den Boston Celtics in einem Trade zu den Houston Rockets geschickt worden, dafür wechselte Theis aus Houston zurück nach Boston. «Dennis wird in Houston als Starter eine ganz andere Rolle spielen und viel mehr Zeit auf dem Parkett haben», sagte Herbert. «Und Daniel kommt zurück zu einem Club, den er sehr gut kennt und wo er schon sehr erfolgreich gespielt hat.»

Herbert bereitet die deutsche Nationalmannschaft aktuell auf die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Israel am Freitag in Tel Aviv und am Montag in Heidelberg vor. Schröder und Theis fehlen, weil sie parallel in der NBA gefordert sind. Herbert hofft aber, dass sowohl Schröder als auch Theis im Sommer bei der EM mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin dabei sind. «Ich stehe mit beiden in Kontakt, wie auch mit allen anderen Spielern in der NBA und in der Euroleague», sagte Herbert.

© dpa-infocom, dpa:220223-99-258470/2