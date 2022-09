Corona-Regeln am Spielort Köln werden gelockert

Der Lanxess Arena in Köln wurde zu einem Basketball-Tempel - für die letzten beiden Spieltage ist dort die Maskenpflicht gefallen. (Bild: dpa) (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Köln - Die Organisatoren der Basketball-Europameisterschaft haben während der Vorrunde die Corona-Regeln gelockert.

Für die letzten beiden Spieltage in Köln am Dienstag und am Mittwoch gilt demnach keinerlei Maskenpflicht mehr, auch nicht in Interviewzonen oder Pressekonferenzen. Diese Änderung teilte der Weltverband Fiba in Köln mit und begründete die Entscheidung mit der epidemiologischen Lage in Europa. Eine Maske werde aber weiter „sehr empfohlen“.

Bei dem Turnier mit Spielen in Köln, Mailand, Prag, Tiflis und Berlin gibt es weder für Profis noch für Zuschauer große Auflagen. Regelmäßige Corona-Tests der Beteiligten zählen nicht zu den Vorgaben, auch Masken bei Zuschauern sind nicht vorgeschrieben.

