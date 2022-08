DBB-Auswahl im Supercup-Finale ohne Dennis Schröder

Point Guard Dennis Schröder wird im Supercup-Endspiel gegen Serbien geschont. (Bild: dpa) (Foto: Marius Becker/dpa)

Jetzt teilen:

Hamburg - Die deutschen Basketballer müssen im Finale des Supercups auf Kapitän Dennis Schröder verzichten.

Der NBA-Profi war am Freitag beim 101:90 im Halbfinale gegen Tschechien umgeknickt und wird am heutigen Samstag (18.30 Uhr/Magentasport) im Endspiel gegen Serbien geschont. Bundestrainer Gordon Herbert hofft, dass Schröder am Donnerstag im WM-Qualifikationsspiel in Schweden wieder spielen kann. Ein Einsatz des Point Guards bei der Europameisterschaft mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin ist aktuell nicht gefährdet.

Ein Ausfall von Schröder wäre für die deutsche Mannschaft schwer zu verkraften. Schon im Vorfeld hatten in Maximilian Kleber und Isaac Bonga zwei NBA-Spieler verletzt absagen müssen. Zu Beginn der Vorbereitung erwischte es Moritz Wagner und aktuell muss Daniel Theis pausieren. Das Personalpuzzle für Herbert ist schon so schwer genug, ein Ausfall Schröders wäre kaum zu kompensieren.

© dpa-infocom, dpa:220820-99-458495/3