Hoeneß: Basketball-Spiele mit Zuschauern wären «prima»

FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß kann sich beim Basketball-Turnier in München auch Zuschauer vorstellen.

München - Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom FC Bayern wünscht sich Spiele mit wenigen Zuschauern beim Meisterturnier der Basketball-Bundesliga in München.

«Ich finde das prima. Das Land Bayern ist in dieser ganzen Corona-Krise sowieso Weltklasse», sagte Hoeneß in der Halbzeit des Viertelfinal-Rückspiels gegen die MHP Riesen Ludwigsburg bei Magentasport. Er wurde auf Gerüchte angesprochen, wonach in der finalen Phase des Turniers doch noch wenige Fans in die Halle gelassen werden sollen.

«Und deswegen wäre es nur konsequent, wenn in München und in Bayern ein Test mit ein paar hundert Zuschauern gemacht würde, weil man hier sicher sein könnte, dass das hervorragend organisiert wäre», sagte Hoeneß.

Bis zum 28. Juni spielt die BBL ihr Meisterturnier im Münchner Audi Dome. Die Spieler und Betreuer sind von der Außenwelt abgeschottet und wohnen in einem Quarantäne-Hotel. Bislang sind bei dem Turnier keine Zuschauer zugelassen, in einer sogenannten passiven Zone dürfen sich auf der Tribüne beispielsweise technisches Personal, einige Medienvertreter und Vereinsvertreter aufhalten.