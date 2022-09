Kein Zweifel an Achtelfinal-Einsatz bei Schröder und Theis

Daniel Theis (l) und Dennis Schröder setzten im letzten Gruppenspiel aus. (Bild: dpa) (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Berlin - Die beiden Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und Daniel Theis haben einen Tag nach ihrer Pause im EM-Spiel gegen Ungarn wieder ganz normales Wurftraining absolviert.

Schröder und Theis warfen am Donnerstagnachmittag in Berlin und sind für das Achtelfinale am Samstagabend (18.00 Uhr/Magentasport) gegen Montenegro fest eingeplant. Beim 106:71 über Ungarn hatte Bundestrainer Gordon Herbert das Duo geschont, weil Gruppenplatz zwei bereits festgestanden hatte. Der 28 Jahre alte Schröder hatte vor der EM mit Knöchelproblemen zu kämpfen. Bei Theis (30) machte das Knie Sorgen.

In den ersten vier EM-Spielen gegen Frankreich, Bosnien-Herzegowina, Litauen und Slowenien konnte das NBA-erfahrene Duo aber ohne große Beeinträchtigungen spielen. Gegen Montenegro gilt das Team von Chefcoach Herbert als klarer Favorit. Abseits des Wurftrainings in der großen Halle am Ostbahnhof war der Reisetag für das deutsche Team am Donnerstag frei.

