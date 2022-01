Mehrere Corona-Fälle bei Alba Berlin: Genaues Ausmaß unklar

Bei Alba Berlin sind mehrere Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Foto: Gregor Fischer/dpa (Bild: dpa) (Foto: Gregor Fischer/dpa)

Berlin - Beim deutschen Basketball-Meister Alba Berlin sind mehrere Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Hauptstadt-Club mitteilte, seien die Infektionen nach Untersuchungen zum Wochenbeginn nachgewiesen worden.

Wie viele und welche Akteure betroffen sind, wurde nicht bekanntgegeben. «Anhand von Nach- und Folgetestungen soll nun in den kommenden Tagen das genaue Ausmaß des Infektionsgeschehens festgestellt werden. Die Auswirkungen auf den Trainings- und Spielbetrieb der Albatrosse sind derzeit noch nicht absehbar», hieß es in einer Pressemitteilung.

Das in der Euroleague für den 6. Januar geplante Spiel gegen Panathinaikos Athen war bereits wegen Corona-Fällen im Team der Griechen abgesagt worden. In der Basketball-Bundesliga ist das nächste Alba-Spiel am 9. Januar (15.00 Uhr) bei den Löwen Braunschweig angesetzt. Anschließend müssten die Berliner laut Spielplan am 12. Januar in der Euroleague bei Maccabi Tel Aviv in Israel und zwei Tage später bei Fenerbahce Istanbul in der Türkei antreten.

