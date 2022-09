Nowitzki sieht deutsche Basketballer vor „rosigen Zeiten“

Hat die Basketball-EM das Zuschauer genossen: Dirk Nowitzki. (Bild: dpa) (Foto: Marius Becker/dpa)

Berlin - Nach dem überraschenden Gewinn der Bronzemedaille bei der Heim-EM in Berlin sieht Basketball-Legende Dirk Nowitzki die deutsche Mannschaft vor einer erfolgreichen Zukunft.

„Die Leistungsträger sind alle noch jung. Da ist viel drin. Manche waren ja auch nicht dabei aufgrund von Verletzungen. Basketball-Deutschland könnten rosige Zeiten bevorstehen“, sagte Nowitzki in seiner Analyse der Europameisterschaft bei MagentaSport.

Deutschland hatte sich im Spiel um Platz drei gegen Polen durchgesetzt und damit die erste deutsche Medaille seit 17 Jahren geholt. 2005 hatte Nowitzki das deutsche Team in Serbien zu Silber geführt. „Die Jungs haben sich absolut belohnt für ein tolles Turnier. Sie haben es absolut verdient“, sagte Nowitzki. „Ich war auch schon mal in der Situation, dass ich das Halbfinale und dann aber auch das Spiel um Platz drei verloren habe“, sagte Nowitzki mit Blick auf die EM 2001. „Ich freue mich, dass sie jetzt was in der Hand haben. Ich freue mich riesig, dass sie Bronze gewonnen haben.“

