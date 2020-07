Rödl-Assistent übernimmt bei Topclub Zalgiris Kaunas

Übernimmt als Trainer einen Topclub in Litauen: Martin Schiller. Foto: Harald Tittel/dpa (Bild: dpa) (Foto: Harald Tittel/dpa)

Kaunas - Der langjährige Trainer-Assistent der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, Martin Schiller, wird Chefcoach beim litauischen Spitzenclub Zalgiris Kaunas, teilten der Verein und der Deutsche Basketball Bund (DBB) mit.

Der 39 Jahre alte Österreicher war neben seiner DBB-Tätigkeit - zuletzt bei der WM in China 2019 - seit 2017 Cheftrainer der Salt Lake City Stars in der NBA G-League und erhält nun einen Vertrag über zwei Jahre in Litauen.

«Ich bin sehr dankbar und fühle mich sehr geehrt, diesen Verein mit so viel Tradition zu trainieren», sagte Schiller, den der Rekordmeister mit einem Vorstellungsvideo auf seinem Twitterkanal begrüßte. Kaunas spielt in der Königsklasse Euroleague.

