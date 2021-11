Titelverteidiger München raus - Crailsheim im Halbfinale

Bayerns Basketballer haben das Halbfinale im Pokal überraschend verpasst. Foto: Andreas Gora/dpa (Bild: dpa) (Foto: Andreas Gora/dpa)

Chemnitz - Die Basketballer des FC Bayern München können den Titel im BBL-Pokal nicht mehr verteidigen. Sie unterlagen auswärts bei den Niners Chemnitz überraschend mit 80:85 und schieden damit im Viertelfinale aus. Bester Werfer der Partie war Darion Atkins mit 21 Punkten.

Entscheidend war auch ein 19:7-Lauf der Sachsen im zweiten Viertel, nachdem die Bayern nach zehn Minuten mit 26:21 geführt hatten. Die Niners, die zum ersten Mal im Halbfinale stehen, gerieten auch im Schlussabschnitt nicht mehr ins Wanken. Obwohl die Bayern noch einmal auf 80:81 herankamen, konnten die Münchner in ihrem 18. Pflichtspiel der Saison die Wende nicht mehr einleiten. Erst am Freitag waren sie bei der AS Monaco noch in der Euroleague angetreten (71:94).

Im zweiten Duell des Abends bezwangen die Hakro Merlins Crailsheim daheim s.Oliver Würzburg mit 82:79. Die Gäste kamen nicht gut rein und wurden für ihre Aufholjagd letztendlich nicht belohnt.

Im Halbfinale treffen die Löwen Braunschweig auf Crailsheim, Chemnitz spielt gegen Alba Berlin.

