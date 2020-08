46ers holen neuen Guard von Zypern

Jetzt teilen:

Gießen (red). Nachdem die Basketballer der Gießen 46ers zuletzt einige Abgänge zu beklagen hatten, steht nun mit der Verpflichtung von Isaac Brandon Hamilton der erste Zugang auf der Habenseite des Bundesligisten.

Der flexibel einsetzbare Guard wechselt vom zypriotischen Club AEK Larnaca nach Mittelhessen und erhält einen Kontrakt über eine Bundesliga-Spielzeit. Der UCLA-Absolvent ist somit der sechste Spieler in den Reihen von Cheftrainer Ingo Freyer für die anstehende Spielzeit.

"Isaac ist ein sehr variabel einsetzbarer Guard, der aufgrund seiner Größe und Athletik auch die Position des Small Forward spielen kann. Gutes Spielverständnis gekoppelt mit hochprozentigen Wurfquoten machen ihn zu einem schwer ausrechenbaren Spieler", freut sich Geschäftsführer Michael Koch über den neuen Mann an der Lahn. Auch Coach Ingo Freyer stößt in dasselbe Horn: "Isaac kann aufgrund seiner Vielseitigkeit, seine Stärken bei uns gut entfalten. Er ist ein in Defense und Offense gut ausgebildeter Spieler, der bei uns auf mehreren Positionen spielen kann."

Gute Ausbildung

Der US-Amerikaner absolvierte bisher eine Spielzeit in seiner Heimat und überzeugte zuletzt bei Larnaca mit 12,7 Punkten pro Spiel. Zuvor hatte er schon seine Spuren in der Entwicklungsliga der NBA hinterlassen. Nachdem er bei den Cleveland Cavaliers einen Vertrag unterschrieben hatte und in der Pre-Season 2017 für diese zu Gange war, ging es für ihn im Anschluss in das Franchise-Farmteam Canton Charge. In der NBA G League absolvierte der in Los Angeles geborene Hamilton in zwei Spielzeiten 73 Partien für die in Ohio ansässige Franchise.