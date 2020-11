46ers im Terminstress

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das Team der Gießen 46ers weilt noch bis Dienstagabend in der Quarantäne. Doch die ausgefallene Begegnung gegen die Hamburg Towers in der Basketball-Bundesliga konnte bereits neu terminiert werden. Am Donnerstag, den 10. Dezember (19 Uhr), treffen die Mittelhessen nun beim Nachholspiel des zweiten Spieltags auf die Hansestädter.

Nach der Heimpartie gegen Weißenfels, die am 15. Dezember (19 Uhr), stattfindet, konnte nun auch die zweite ausgefallene Begegnung terminiert werden. Dabei reisen die Mannen von Cheftrainer Ingo Freyer fünf Tage vor dem Spiel gegen die Ostdeutschen zu den Hamburg Towers.

Der letzte Monat des Jahres bedeutet somit für die 46ers Akkordarbeit, denn gleich neun Spiele gilt es, in diesem Zeitraum zu bewältigen. Angefangen mit der Begegnung bei den Basketball Löwen Braunschweig am 3. Dezember, über das Nikolaus-Heimspiel gegen Brose Bamberg (6. 12.), bis zu den Auswärtsbegegnungen in Hamburg (10. 12.) und München (13. 12.) wäre die erste Etappe bis Mitte des Monats geschafft. Im Anschluss folgen zwei Partien in der Sporthalle Gießen-Ost gegen den MBC (15. 12.) und Aufsteiger Chemnitz (18. 12.). Über die Weihnachtsfeiertage folgen Auswärtsbegegnungen in Bonn (23. 12.) und Bayreuth (26. 12.), ehe der Heim-Showdown gegen die Frankfurt Skyliners (30. 12.) dann den Jahreswechsel einläutet.