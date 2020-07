46ers starten mit Pokalspielen

Jetzt teilen:

GIESSEN (red). Mit dem ersten Novemberwochenende steht seit vergangener Woche der Saisonauftakt der Basketball-Bundesliga fest. Wie die Liga nun mitteilte, soll zudem bereits ab dem 17./18. Oktober der BBL-Pokal ausgetragen werden. Hierfür wurde in Anlehnung an das erfolgreiche Final-Turnier ein spezieller Modus konzipiert, in dem nun 16 Mannschaften an verschiedenen Standorten um den ersten Saisontitel 2020/21 kämpfen.

16 Teams stehen sich vorab in vier regionalen Qualifikationsturnieren gegenüber - exklusive des Aufsteigers Niners Chemnitz und des Letztplatzierten der abgelaufenen Saison, Hamburg Towers. Im Modus "Jeder-gegen-Jeden" wird an vier Standorten - zwei im Norden und zwei im Süden - gespielt. Die Ausrichter werden für das Qualifikationsturnier gesetzt, alle anderen Teilnehmer werden entsprechend einer Nord/Süd-Einteilung frei zugelost. Die jeweiligen Gruppensieger nehmen dann am Top four teil und spielen somit um den Pokalsieg.

Michael Koch, der Geschäftsführer der Gießen 46ers, erklärt dazu: "Gerade im Hinblick auf die im November startende Saison, ist ein vorgezogener Wettbewerb richtungsweisend in vielerlei Hinsicht. Wir haben nun Planungssicherheit für die kommende Saison und werden das Pokal-Turnier in unserer Saisonvorbereitung berücksichtigen."

Die JobStairs Gießen 46ers sind dabei der Nordgruppe zugeteilt, ebenso wie die Teams Alba Berlin, EWE Baskets Oldenburg, BG Göttingen, Fraport Skyliners, Rasta Vechta, Basketball Löwen Braunschweig und Telekom Baskets Bonn.