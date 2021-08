46ers testen in Leverkusen

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gradmesser für die Gießen 46ers: Am Samstag gastiert der heimische Basketball-Bundesligist bei Bayer Leverkusen. Der deutsche Rekordmeister hatte sein Aufstiegsrecht nicht wahrgenommen, was wiederum die 46ers für sich nutzen konnten und dank dieser Wildcard im Oberhaus geblieben sind. Nun treffen die Teams in der Vorbereitung am Samstag (18 Uhr) in der Leverkusener Ostermann-Arena aufeinander. Tickets für diese Partie gibt es auf der Homepage des Heimclubs zu kaufen.

46ers-Coach Pete Strobl sagt zu dem Test: "Die Defense ist und bleibt unser Hauptaugenmerk. Als Team lernen wir immer noch voneinander. Es ist kein leichtes Unterfangen mit so vielen neuen Spielern eine Vorbereitung anzugehen."