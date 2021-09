Alkin füllt Trainingskader: 46ers holen Probespieler

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (red). Eine verheerende Verletzungsmisere, dazu ein daraus resultierendes, pickepackevolles Lazarett: Die Verantwortlichen von Basketball-Bundesligist Gießen 46ers haben sich dazu entschlossen, doch noch einmal die Fühler auf dem Spielermarkt auszustrecken. Mit Rawle Alkin hat sich der nächste US-Amerikaner dem Trainingskader der Mittelhessen angeschlossen - zumindest vorläufig und für vier Wochen begrenzt. Der Probespieler, der sich auf der Position des Shooting Guards heimisch fühlt, wird nach überstandenen Medizinchecks bereits am Wochenende für die 46ers beim Vorbereitungsturnier in Hagen auflaufen.

"Wir sind sehr froh, dass sich Rawle - vorerst für vier Wochen - uns angeschlossen hat. Er ist ein junger Spieler, der sich beweisen will. In ihm steckt sehr viel Potenzial. Es wird hoffentlich eine Win-Win-Situation für beide Seiten sein", verspricht sich Sportdirektor Sebastian Schmidt einen positiven Trend.

Alkins hatte zuletzt einen Tryout-Vertrag beim ukrainischen Club BK Dnipro unterschrieben. Zuvor war er bereits unter anderem beim FC Porto, bei den New Orleans Pelicans sowie in der für ihn bekannten NBA G League am Ball. In der Saison 2018/19 reichte es sogar für zehn NBA-Auftritte bei den Chicago Bulls. "Er ist ein physischer Spieler, der uns zumindest helfen wird, einen guten Wettbewerb im Training zu bieten", hofft 46ers-Coach Pete Strobl.