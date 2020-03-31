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Dienstag, 31.03.2020 - 19:00
2 min

Alternativen gäbe es

Trainingsstätte des Basketball-Bundesligisten Gießen 46ers dient jetzt als Testcenter für Coronavirus.

Von Christian Halling
Wo üblicherweise die Basketballer trainieren, in den River Barracks in Gießen, werden jetzt Test zur Ermittlung des Coronavirus vorgenommen. Archivfoto: Friese

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