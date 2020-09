Assistenztrainer Mandler verlässt Rackelos

Jetzt teilen:

GIESSEN (red). Das Trainerduo Rolf Scholz und Lutz Mandler ist bei den Gießen 46ers Rackelos eigentlich nicht wegzudenken. Dennoch hat jede Periode ihr Ende, so auch in diesen Tagen beim Gießener Farmteam. Der Assistenztrainer Mandler verlässt die Rackelos auf eigenen Wunsch, um wieder mehr Zeit für sein privates Leben zu haben. Der Coach hatte drei Jahre im Verbund mit Rolf Scholz die jungen Wilden in der 2. Basketball-Bundesliga trainiert und mit ihnen jeweils den Playoff-Einzug geschafft.

Lutz Mandler sagt dazu: "Durch die Corona-bedingte lange Pause konnte ich sehr viel Zeit mit meiner Familie genießen, die ich so in den vergangenen zehn Jahren nicht hatte. Dadurch ist der Gedanke gereift, eine persönliche Veränderung herbei zu führen. Die Professionalität der 46ers, die Ansprüche der Spieler und der Liga steigen von Jahr zu Jahr. Als Trainer musst du diese Verantwortung annehmen und umsetzten. Jetzt, vier Wochen vor der Saison, habe ich festgestellt, dass ich mit der Doppelbelastung beide Seiten - Familie und Basketball - nicht in dem Maße bedienen kann, wie es in meinen Augen richtig wäre und alle Beteiligten es verdient haben. Ich danke den Verantwortlichen für den sehr professionellen Umgang mit meiner Entscheidung, obwohl sie alles versucht haben, damit ich bleibe. Ich danke den Spielern von ganzem Herzen. Es hat mir immer viel Freude bereitet zu sehen, wie sie sich entwickeln."

Bedauern bei Koch

46ers-Sportdirektor Michael Koch erklärte: "Es war für Lutz mit Sicherheit keine einfache Entscheidung und wir bedauern diese sehr. Aber es ist natürlich auch mehr als verständlich."

Lutz Mandler war einst Spieler der 46ers in der Basketball-Bundesliga. Mit Headcoach Rolf Scholz im Gespann trainierte der Mandler zunächst den Nachwuchs in der JBBL sowie der NBBL des BBA und brachte Talente wie Bjarne Kraushaar oder Alen Pjanic in den Dunstkreis der Profis. Zunächst beim damaligen 46ers-Kooperationspartner Licher BasketBären und bis zuletzt bei den Rackelos förderte er zusammen mit Scholz die jungen Talente.