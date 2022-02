Auch in Gießener Osthalle mehr Zuschauer erlaubt

Eine Geisterkulisse gehört vorerst der Vergangenheit an: Bis zu 1126 Zuschauer dürfen beim nächsten Heimspiel der Gießen 46ers in der Osthalle Platz nehmen. Foto: Michael Schepp

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Mit der neuen hessischen Coronavirus-Schutzverordnung, die ab dieser Woche in Kraft tritt, dürfen auch die Bundesliga-Basketballer der Gießen 46ers wieder mehr Zuschauer in der Osthalle begrüßen.

Nachdem die Quarantäne-Maßnahmen bei den Gießenern in dieser Woche beendet wurden, soll das nächste Heimspiel am kommenden Samstag (20.30 Uhr) gegen Bamberg stattfindet. Die Auslastung der Osthalle beträgt für diese Partie 30 Prozent. Somit sind bis zu 1126 Zuschauer über das Schachbrettmuster (ein leerer Platz, ein besetzter Platz, ein leerer Platz etc.) in der Heimspielstätte der Gießener zugelassen. Auch der Stehplatzbereich kann wieder eingenommen werden. Die bestehenden Eintrittsregeln mit der 2G-Plus-Regel sowie einer FFP2-Maskenpflicht bleiben bestehen. Personen, die als geboostert gelten, benötigen keinen Test mehr. Speisen und Getränke können am Platz verzehrt werden.

Aufgrund der Zuschauerbegrenzung kann nur ein geringes Kontingent an Einzeltickets in den freien Verkauf gegeben werden. Für die Begegnung mit Bamberg gibt es ab diesem Mittwoch (18.46 Uhr) Karten im Ticketshop der 46ers zu kaufen.

Ohne Abstand, aber mit Maskenpflicht am Haarwasen

Auch bei Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger herrscht mittlerweile Klarheit über die behördlichen Vorgaben für das erste Heimspiel der Rückrunde, das am kommenden Samstag (14 Uhr) am Haigerer Haarwasen gegen FK Pirmasens ausgetragen wird. Das Spiel findet unter der 2G-Plus-Regelung statt. Die Zuschauer müssen während des gesamten Aufenthalts im Stadion eine medizinische Maske tragen. Dafür müssen auf der Tribüne keine Abstände eingehalten werden. Alle Dauerkarten-Besitzer können somit das Spiel von ihrem gewohnten Platz aus anschauen. Auch der Stehplatzblock D ist geöffnet. Speisen und Getränke müssen auf dem Platz verzehrt werden.