Auch Jonathan Stark verlässt die Gießen 46ers

GIESSEN - Point Guard Jonathan Stark ist nach Diante Garrett und Isaac Hamilton der dritte Backcourt-Akteur, der nicht in der kommenden Saison der Basketball-Bundesliga für die Gießen 46ers auflaufen wird. Der quirlige Aufbauspieler, der vom Farmteam der Minnesota Timberwolves kam, war der drittbeste Scorer und zweitbeste Vorlagengeber des Traditionsclubs in der vergangenen Spielzeit.

Jonathan Stark hatte sich gleich zum Start in die Vorbereitung verletzt und musste den BBL-Pokal von der Bank aus beobachten. Anschließend ging es für ihn im Ligabetrieb in den erst los, wo er es auf 33 Partien brachte. Darunter agierte der 26-Jährige 25-mal als Starter und war im Durchschnitt knapp 26 Minuten auf dem Parkett zu finden. In dieser Einsatzzeit brachte es der US-Amerikaner auf 11.7 Punkte und 4.2 ApS im Schnitt.

Seinen persönlichen Bestwert in der Basketball Bundesliga schaffte der Guard am Nikolaustag mit 26 Zählern gegen Brose Bamberg. Seine Passqualitäten lebten vor allem mit neun Assists beim 95:71-Auswärtssieg bei den Niners Chemnitz auf. Mit seinen Leistungen war er einer von vier Gießenern, die sich eine "Honorable Mention" bei der renommierten Basketball-Homepage Eurobasket verdienten. Zuletzt zeigte Stark in seiner Heimat sein gesellschaftliches Engagement und errichtete ein Basketball-Camp für Kinder, wo unter anderem NBA-Star Ja Morant mitwirkte.