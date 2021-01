Aufholjagd der Gießen 46ers bleibt unbelohnt

Was ist mit einer Nachverpflichtung? Wie geht es mit Coach Rolf Scholz weiter? Die Fragezeichen bei den Gießen 46ers werden auch zu Beginn des neuen Jahrs nicht weniger. "Ich denke mal, dass unsere kleine Rotation im Kader bald noch größer wird", sagte Michael Koch am Samstag nach dem 90:92 gegen Göttingen. "Rolf bleibt erstmal, da gibt es nun in der Woche vor dem Alba-Spiel weitere Gespräche. Wir sehen aber, dass es mit ihm gut funktioniert und momentan keine große Not besteht, daran etwas zu ändern", erklärte der Geschäftsführer und Sportdirektor in Personalunion. Scholz selbst hat Urlaub bei der Polizei bis einschließlich Sonntag, 10. Januar, und dem dann stattfindenden Spiel in Berlin. Verlängerung möglich! (vsch)