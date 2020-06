3 min

Basketball: 46ers-Trio tippt auf den FC Bayern

An diesem Samstag startet die Basketball-Bundesliga in München mit ihrem Meister-Finalturnier. Bjarne Kraushaar, Alen Pjanic und Ingo Freyer fehlen, doch das 46ers-Trio beobachtet die Spiele gespannt am Fernsehen.

Von Volkmar Schäfer Sportredakteur Wetzlar