Basketball: Bjarne Kraushaar auf dem Sprung ins A-Team

Bjarne Kraushaar könnte also der nächste deutsche A-Nationalspieler aus Gießen werden. Einer, der insgesamt 140 Mal für sein Land auf Korbjagd ging, ist Michael Koch. "Ich glaube, in Karlsruhe war das erste", erinnert sich der Sportdirektor der 46ers an seine Anfänge in der DBB-Auswahl. Gekrönt wurde die Karriere des Aufbauspielers mit dem Europameister-Titel 1993. "Jetzt freue ich mich mit Bjarne, er ist auf dem richtigen Weg. Es gehört viel dazu, für die Nationalmannschaft nominiert zu werden. Es ist eine Ehre für uns als Club und natürlich für Bjarne selbst. Seine große Stärke, nämlich mit Köpfchen zu spielen, ist Henrik Rödl sicher bewusst", sagt Koch, der in Sachen Einzel-Training für die in Quarantäne befindlichen Spieler berichtet: "Wir überlegen, ob wir jedem ein Spinning-Rad zur Ergänzung für das normale Programm vor die Tür stellen." (vsch)