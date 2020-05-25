Basketball-Bundesligisten Gießen 46ers trennt sich von Geschäftsführer Philipp Reuner

Findet deutliche Worte: Sebastian Jung, Prokurist von den Gießen 46ers - aber wie lange noch? Foto: Michael Schepp
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ALPERN ZIEHT SICH ZURÜCK
Alex Alpern, bis vor zwei Monaten noch Aufsichtsrat der 46ers, im "normalen Leben" aber Geschäftsführer und Inhaber der Autohaus Merkur GmbH, hat seinen Gesellschafter-Vertrag beim Basketball-Bundesligisten aus Gießen gekündigtWie der Unternehmer auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigte, habe er nicht nur seine drei Kommanditanteile gekündigt, sondern ziehe sich auch als einer der Hauptsponsoren zurück. Alpern hatte bisher beide 46ers-Teams sowie die Geschäftsstelle mit Fahrzeugen ausgestattet. "Was da läuft, trage ich nicht mehr mit", bestätigte der Geschäftsmann seinen Abschied zum 30. Juni dieses Jahres. "Das Verhalten einiger Leute ist grenzwertig. Wie mit Schelberg und Reuner umgegangen worden ist, ist für mich inakzeptabel." Nach Alperns Aussage überlegen auch Mercedes-Autohändler Manfred Schwarz aus Marburg und Klimaanlagenbauer Dirk Besemer, ihre Gesellschafter-Verträge aufzukündigen. (afi)
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