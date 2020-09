Basketball: Coach Ingo Freyer über die Vorbereitung der Gießen 46ers

An diesem Donnerstag um 19.30 Uhr absolviert Basketball-Bundesligist Gießen 46ers sein erstes Testspiel. Gegner in der Sporthalle Ost ist das Team Ehingen Urspring aus der 2. Bundesliga ProA. Dabei muss die Mannschaft von Trainer Ingo Freyer neben Jonathan Stark (Oberschenkelverletzung) auch auf Bjarne Kraushaar (Bänderdehnung) und Alen Pjanic (Rückenentzündung) verzichten. Die Partie findet ohne Zuschauer statt. Nach dem Ehingen-Test stehen für die 46ers am ersten Oktober-Wochenende die Teilnahme am Turnier in Hagen sowie am 10. Oktober ein Vorbereitungsspiel gegen den Mitteldeutschen BC auf dem Plan. (vsch)