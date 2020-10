5 min

Basketball: Die neuen Gießen 46ers - schneller und variabler

Am Samstag starten die Gießen 46ers mit dem Pokalduell in Vechta in die neue Pflichtspielsaison. Was erwartet den Basketball-Bundesligisten von der Lahn in der Runde 2020/2021? Cheftrainer Ingo Freyer und Sportdirektor Michael Koch geben erste Antworten.

Von Volkmar Schäfer Sportredakteur Wetzlar