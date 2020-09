Basketball: Gießen 46ers im Verletzungspech

Angeschlagen: Alen Pjanic (l.) fehlt den Gießen 46ers verletzungsbedingt in der Vorbereitung auf den Bundesliga-Start am 7. November zu Hause auf den Mitteldeutschen BC. Foto: Schepp

GIESSEN - Die Gießen 46ers stehen in den Startlöchern für die neue Saison in der Basketball-Bundesliga. Die Vorbereitung läuft, allerdings plagen den Club von der Lahn immer mehr Verletzungssorgen. Nach Neuzugang Jonathan Stark (Oberschenkelverletzung) muss Trainer Ingo Freyer bis auf Weiteres auch auf Bjarne Kraushaar (Bänderdehnung) und Alen Pjanic (Rückenverletzung) verzichten. Derweil hat die BBL-Spielleitung die Ansetzung der Partien für die kommende Runde bekannt gegeben. Demnach treffen die 46ers zum Auftakt am 7. November (18 Uhr) in der Sporthalle Ost auf den Mitteldeutschen BC. Zum Abschluss des Kalenderjahres am 30. Dezember (Mittwoch) geht es dann daheim im Derby gegen die Frankfurt Skyliners. Die erste Partie 2021 ist ebenfalls eine Heimaufgabe, nämlich am 2. Januar gegen die BG Göttingen. Die reguläre Saison soll bis zum 8. Mai dauern, wo die Mittelhessen am 34. Spieltag ebenfalls Heimrecht gegen die Basketball Löwen Braunschweig genießen.