Basketball: Gießen 46ers verpflichten Bowman

Vor fünf Jahren bei Bayreuth Trainer und Spieler in einem Verein: Gießens Neuzugang Brandon Bowman (am Ball) und 46ers-Sportdirektor Michael Koch (l.). Foto: dpa-Archiv

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (vsch). "Die Unterschrift ist da, wir haben den Kader zusammen. Ein ganz erfahrener Spieler." So lautete auf Nachfrage dieser Zeitung der erste Kommentar von Michael Koch am Montag zum sechsten Neuzugang der Gießen 46ers für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga. Brandon Bowman hat einen Vertrag für eine Spielzeit bei den Lahnstädtern erhalten. Der 35-jährige US-Amerikaner trainierte zuletzt beim israelischen Club Maccabi Rishon mit und wird nun neben den ebenfalls neu hinzukommenden Johannes Richter und Scottie James auf den großen Positionen der 46ers auf Korbjagd gehen. "Ich kenne ihn noch als Trainer aus meiner Zeit in Bonn und Bayreuth. Mit Brandon ist es uns gelungen, einen Bundesliga-erfahrenen Akteur für unser Programm zu gewinnen. Mit seiner Spielanlage passt er optimal in unsere Philosophie. Sein Erfahrungsschatz macht ihn zu einer Vorbildfunktion und wird unserem Team Stabilität in schwierigen Situationen bringen, weiß der Sportdirektor der Gießener über den Big Man" aus Beverly Hills zu berichten.

Chefcoach Ingo Freyer suchte nach eigenen Aussagen "einen Spieler, der sowohl gut zu Johannes Richter und Scottie James passt, als auch, wie die beiden schon, variabel auf den großen Positionen spielen kann, und zusätzlich als Pendant Erfahrung mitbringt. Von seinen spielerischen Fähigkeiten her passt Brandon diese Saison gut zu unserem Spielstil. Uns ist natürlich bewusst, dass er nicht mehr der Jüngste ist, doch nach Rücksprache mit vielen Trainern seines näheren Umfeldes denke ich, dass uns Brandon mit seinem Gesamtpaket weiterbringen wird."

Die Vita von Routinier Bowman liest sich wie eine zweimalige Weltreise durch die Basketballlandschaft verschiedenster Nationen. Während er sich bei seinen Stationen auf Zypern und Neuseeland jeweils die Meisterschaften mit seinen Teams sichern konnte, war der 2,06 Meter große Mann, der sowohl als Power Forward als auch auf der Centerposition eingesetzt werden kann, in Israel als zweimaliger All-Star 2012 und 2018 unterwegs. Zuletzt ging es für den Routinier in Griechenland (Panionis Athen) und Neuseeland (Hawke's Bay Hawks) zur Sache. In Deutschland war der gebürtige Kalifornier im Trikot von medi Bayreuth, Rasta Vechta und den Telekom Baskets Bonn stets ein konstanter Punkte- und Reboundsammler. Jetzt will Bowman die Osthalle rocken.