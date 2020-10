Basketball: Gießen 46ers verpflichten Rowsey

Neu bei den Gießen 46ers: Aufbauspieler Andrew Rowsey (l.). Foto: imago

GIESSEN - Basketball-Bundesligist Gießen 46ers hat einen Ersatz für den länger ausfallenden Jonathan Stark gefunden. Andrew Rowsey soll die Lücke interimsweise auf der Aufbauposition schließen, die durch die Oberschenkelverletzung von Stark entstanden ist. Rowsey kommt vom Farmteam der Orlando Magic, den Lakeland Magic, die in der NBA-G-League starten und erhält die Nummer 30 bei den Gießenern. Nach dem Einsatz für die Toronto Raptors in der NBA Summer League 2018 fand der 26-Jährige in Ungarn bei Szolnoki Olaj einen neuen Job als Playmaker. "Andrew besitzt die nötige Europaerfahrung und hat in der Saison 19/20 seine Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt. Ausgestattet mit einem hochprozentigen Wurf von der Dreipunktelinie ist auch er auf beiden Guard-Positionen zu Hause", wird 46ers-Geschäftsführer Michael Koch in einer Pressemitteilung des Clubs zitiert. Cheftrainer Ingo Freyer sagte über den Stark-Teilzeitersatz: "Ich beschäftige mich mit Andrew schon seit Jahren und freue mich, dass es endlich geklappt hat, ihn zu verpflichten. Er passt gut in mein Konzept und wird als Aufbauspieler ein sehr wichtiger Teil des Teams sein."